Venezia, attrice del Festival molestata e aggredita da bengalesi: un video sconvolgente

Dal red carpet del Festival di Venezia a un’aggressione a Mestre. È la denuncia choc di Azmeri Haque Badhon, attrice e modella bengalese arrivata in Italia per la Mostra del Cinema, dove è protagonista del film The Difficult Bride di Rubaiyat Hossain, selezionato nella sezione Orizzonti dell’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica.

Secondo il racconto della donna, sarebbe stata circondata e aggredita da un gruppo di connazionali mentre si trovava in un parco con il fratello e la sua famiglia. Il motivo, secondo quanto denunciato, sarebbe legato al suo sostegno alle proteste democratiche dell’estate 2024 in Bangladesh, culminate nella caduta del governo di Sheikh Hasina.

"Sono andata al parco con mio fratello e la sua famiglia – ha raccontato – e alcuni bengalesi mi hanno molestata fisicamente, mi hanno lanciato addosso acqua e altri oggetti. Insieme a me c’era il mio nipotino, il bambino urlava e piangeva mentre loro esultavano".

L’aggressione, sempre secondo la denuncia dell’attrice, sarebbe poi degenerata: "Mi hanno aggredita, mi hanno preso il telefono e mi hanno colpito, rivolgendomi insulti sessisti e volgari. Mi hanno anche filmato trasmettendo in diretta le immagini online".

Gli aggressori l’avrebbero definita una "combattente di luglio", espressione riferita a chi partecipò o sostenne la rivolta del luglio-agosto 2024. "Ho avuto la sensazione che potessero uccidermi", ha spiegato Badhon, aggiungendo: "Loro mi hanno detto di essere sostenitori di Bangabandhu".

Nei filmati circolati dopo l’accaduto, alcuni uomini si sarebbero inoltre qualificati come sostenitori dell’Awami League e della Chhatra League. Sulla vicenda indaga la Digos, che dovrà ricostruire la dinamica dell’aggressione e identificare i responsabili, ripresi dalle telecamere e visti in faccia dalla vittima. Badhon ha poi affidato a Facebook una frase durissima: "E poi dicono che con loro le donne in Bangladesh sono al sicuro? Ora tutto il mondo saprà che avete molestato un’attrice in un festival internazionale e ne siete persino orgogliosi".