Napoli, sentenza-choc: "Scafisti, ma per necessità". Restano a casa nostra

Dopo il danno, la beffa. La vicenda è legata a quanto accaduto il 5 dicembre 2025, quando il tribunale di Napoli aveva assolto quattro richiedenti asilo accusati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e che erano stati detenuti presso il carcere di Poggioreale per 17 mesi, riconoscendone lo "stato di necessita'". Ora, sono state diffuse le motivazioni di quella sentenza e si apprende che i giudici hanno ritenuto che "gli imputati devono essere mandati assolti in quanto vi è un significativo dubbio, in alcun modo risolvibile, che la condotta da loro posta in essere sia stata indotta da una cogente situazione di stato di necessità generata a causa delle violenze e/o minacce patite a opera di terzi soggetti presumibilmente esponenti della organizzazione dedita al traffico di essere umani".