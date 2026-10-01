Cadoneghe, la marocchina non prende la cittadinanza e il sindaco la gela: "Nessuno glielo ha ordinato"

"Il tema della cittadinanza è sacro, unisce tutti. È singolare che questo tema parta proprio da Cadoneghe". Lo ha detto il sindaco di Cadoneghe (Padova), Marco Schiesaro, a margine dell'incontro con il vicepremier e segretario della Lega Matteo Salvini che gli ha portato solidarietà per la cittadinanza negata a una cittadina di origini marocchina. Schiesaro e Salvini hanno accennato anche alla necessità di cambiare le norme Isee: "Bisogna cambiare la norma, è un'ingiustizia nei confronti della gente", afferma Schiesaro.

E tornando al tema di attualità che ha scatenato un putiferio a sinistra, "la cittadinanza va meritata. La signora era una lungosoggiornante, nessuno le ha ordinato, tantomeno il dottore, di chiedere la cittadinanza italiana. Noi non dobbiamo stravolgere le nostre abitudini perché dobbiamo adattarci alla persona che abbiamo davanti", in quanto "non gli abbiamo mica chiesto noi di venire qua". Caso chiuso, quindi. Almeno così sembra.