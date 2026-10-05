Fuori dal Coro, Jamil libero: l'immigrato che doveva essere espulso torna a seminare il panico

Jamil, l'immigrato irregolare tunisino che doveva essere espulso dall'Italia, è stato liberato dal cpr di Bari ed è subito tornato a seminare il panico a Porto Sant'Elpidio, nelle Marche: ne ha parlato il programma di Mario Giordano, Fuori dal coro su Rete 4, che per primo aveva lanciato l'allarme su questa persona. "È un pericolo per tutto il Paese, ovunque tu passeggi te lo trovi dietro", ha raccontato una donna del posto all'inviata della trasmissione.

Il tunisino sarebbe stato liberato perché ha due figli minorenni, così dice la legge. Peccato però che quelle figlie lui non le veda mai. Anzi, le madri delle due figlie hanno allontanato il tunisino e non gli permettono di avvicinare la prole. Lui stesso, sempre in un servizio di Fuori dal coro, aveva ammesso: "Sono uno spacciatore, sono un delinquente, sono un rapinatore".