Libero logo
Abbonamento Digitale

Fuori dal Coro, Jamil libero: l'immigrato che doveva essere espulso torna a seminare il panico

di
Libero logo
lunedì 5 ottobre 2026
Fuori dal Coro, Jamil libero: l'immigrato che doveva essere espulso torna a seminare il panico

1' di lettura

Jamil, l'immigrato irregolare tunisino che doveva essere espulso dall'Italia, è stato liberato dal cpr di Bari ed è subito tornato a seminare il panico a Porto Sant'Elpidio, nelle Marche: ne ha parlato il programma di Mario Giordano, Fuori dal coro su Rete 4, che per primo aveva lanciato l'allarme su questa persona. "È un pericolo per tutto il Paese, ovunque tu passeggi te lo trovi dietro", ha raccontato una donna del posto all'inviata della trasmissione. 

Il tunisino sarebbe stato liberato perché ha due figli minorenni, così dice la legge. Peccato però che quelle figlie lui non le veda mai. Anzi, le madri delle due figlie hanno allontanato il tunisino e non gli permettono di avvicinare la prole. Lui stesso, sempre in un servizio di Fuori dal coro, aveva ammesso: "Sono uno spacciatore, sono un delinquente, sono un rapinatore". 

Vannacci, il video dei maranza che indigna: "Questo lo decidiamo noi italiani"

"Vogliono distruggere l'Italia come stanno distruggendo la Francia. Ma questa è la nostra Patria. Solo n...

Altra storia raccontata a Fuori dal Coro è quella di Mustafà, l'immigrato marocchino che molesta le ragazzine a Milano. Davanti alle domande dell'inviata del programma, però, ha parlato solo in arabo ed è scappato non solo dalla giornalista ma anche dalla madre di una delle vittime delle sue molestie, una 12enne. "Parlo in arabo, così non capite". E infine alla domanda: "Perché dai fastidio alle ragazze?", ha risposto: "Devono morire". 

Stefano Soldan, ecco chi è il sindaco italiano che remigra gli immigrati

«Sono un umile sindaco, non ho i poteri del ministero dell’Interno». Stefano Soldan è il primo ...
tag
fuori dal coro
immigrazione

Ok al progetto fra molti dubbi La Ravenna a guida Pd: più soldi agli immigrati che ai nostri anziani

Da Giordano Fuori dal Coro, Cruciani: "Dove sono le femministe che gridano al patriarcato?"

Alla faccia dell'imparzialità Silvia Albano, la toga anti-governo all'incontro "Legalità, sicurezza e immigrazione"

ti potrebbero interessare

La Ravenna a guida Pd: più soldi agli immigrati che ai nostri anziani

La Ravenna a guida Pd: più soldi agli immigrati che ai nostri anziani

Simone Di Meo
La Bologna del Pd: volantini in arabo sugli autobus, esplode l'ultimo caso

La Bologna del Pd: volantini in arabo sugli autobus, esplode l'ultimo caso

Verona, marocchino ricoverato: si sveglia tira un pugno in faccia all'infermiera

Verona, marocchino ricoverato: si sveglia tira un pugno in faccia all'infermiera

Cadoneghe, il figlio della marocchina: "Ha ragione il sindaco"

Cadoneghe, il figlio della marocchina: "Ha ragione il sindaco"

Serenella Bettin