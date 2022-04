Emmanuel Macron e Brigitte, il raptus di passione dopo i risultati: presidente fuori controllo

11 aprile 2022

Un raptus di passione: Emmanuel Macron bacia e abbraccia la moglie Brigitte alla fine del discorso fatto dopo il passaggio al primo turno alle presidenziali francesi. Il capo dell'Eliseo è davanti a Marine Le Pen, ma sa che al secondo turno sarà una partita difficilissima. E forse la reazione "di pancia" rivela lo stato d'animo di grande apprensione del leader di En Marche.



Per battere il Rassemblement National e la destra unita contro di lui, Macron prevede un grande comizio all'aperto, la prossima settimana a Marsiglia, il grande porto del sud della Francia affacciato sul Mediterraneo. Lo riferisce il quotidiano Le Figaro. Il presidente candidato, che ieri si è piazzato in testa, con il 27,6% delle preferenze nel primo turno della corsa all'Eliseo davanti alla Le Pen (23,41%), intende moltiplicare gli spostamenti e gli interventi sui media in vista del ballottaggio del 24 aprile. Il 20 aprile i due candidati si sfideranno in tv per il tradizionale confronto prima del voto. Di fatto, la vera campagna elettorale del presidente comincia ora.

Già oggi sarà in trasferta nel Nord, a Denain, Lens e Carvin, mentre domani si recherà nel Grand Est con un comizio previsto sulla piazza del castello di Strasburgo e un incontro a Mulhouse. Macron, si legge sul sito del quotidiano francese, dovrebbe anche essere ospite di due telegiornali delle 20 nelle prossime due settimane. Intanto, oggi alle 18.30, sarà intervistato da Bfm Tv. Il presidente-candidato non ha praticamente fatto campagna elettorale fino al primo turno, tanto è vero che i suoi collaboratori erano preoccupati per questa assenza dal territorio rispetto agli altri candidati. Ora ha evidentemente deciso di cambiare musica.