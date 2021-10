Catania, nubifragi e dramma: così un 53enne è morto annegato in strada. Video, immagini forti

26 ottobre 2021

Un video agghiacciante da Gravina di Catania: così un 53enne, originario di Pedara ma residente a Catania, è morto annegato a causa del nubifragio che ha trasformato la strada in un fiume in piena. La città etnea è la più devastata dall'ondata di piogge che da giorni si stanno abbattendo sulla Sicilia. L'uomo è rimasto incastrato sotto la sua auto, mentre stava cercando di risalire. Trascinato dalla corrente fortissima, non è più riuscito a tornare a galla.



Una scena straziante a cui assistito gli altri automobilisti e chi, dai balconi di casa di via Etnea, stava testimoniando con il telefonino la devastazione del paese. Inutili i soccorsi di alcuni uomini, che hanno prima sollevato l'auto e poi trascinato fuori il corpo, privo di conoscenza, del 53enne. Al momento l'ipotesi è che sia morto per annegamento. Le drammatiche immagini del momento in cui il corpo è stato recuperato sono state girate da qualche passante e poi diffuse sui social. Sul posto sono intervenuti anche vigili del fuoco, carabinieri, polizia municipale e personale del 118.



A pochi chilometri da Gravina c'è Catania, il simbolo del clima impazzito di queste ore. Numerose le vetture rimaste in panne, l'acqua copre la pavimentazione di Piazza Duomo, salotto cittadino trasformato in un lago, così come le vicine Pescheria e la centralissima via Etnea, letteralmente un fiume in piena. La zona più colpita, comunque è quella del villaggio Santa Maria Goretti, nei pressi dell'aeroporto. Finora i vigili del fuoco di Catania hanno eseguito più di 200 interventi. Il maltempo imperversa anche in Calabria, dove si è verificata una frana sulla SS107 all'imbocco della galleria Serra a San Giovanni in Fiore, nel Cosentino. Fortunatamente non ci sono veicoli coinvolti.