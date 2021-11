Nubifragio in Sardegna, un morto trascinato via dalla corrente: strade allagate, crolla un muro

14 novembre 2021

Un'ondata di maltempo sta imperversando sull'Italia, causando disagi in diverse regioni, soprattutto in Sardegna, dove è stata diramata l'allerta arancione. A Sant'Anna Arresi, nel Sud della Sardegna, un anziano di 80 anni ha perso la vita dopo essere stato trascinato via da una piena lungo una strada. L'uomo era rimasto bloccato con la sua auto lungo una strada allagata e, appena sceso, è stato portato via. L'80enne abitava poco lontano, era uscito di casa allontanandosi a bordo della sua auto, che è stata trovata capovolta. "C'era un mare d'acqua - ha raccontato il sindaco Anna Maria Teresa Diana -. E' stato portato via dalla corrente".

Nel Cagliaritano, invece, i vigili del fuoco sono riusciti a rintracciare i quattro cacciatori che erano usciti, nonostante il forte maltempo, per una battuta nella zona di Sarroch (Cagliari). A Villa San Pietro poi sono state recuperate con l'elicottero cinque persone rimaste isolate per l'acqua alta. Ritrovato anche un giovane di cui si erano perse le tracce a Sant'Anna Arresi. A Cagliari, dove domani le scuole resteranno chiuse, sono stati segnalati numerosi allagamenti. Frane a Genova e in provincia di Bologna. Colpita anche la Puglia, in particolare il Salento.

Sempre in Sardegna, poi, un muro enorme è crollato sulla strada in centro a Cagliari, mentre i vigili del fuoco erano al lavoro a seguito di numerose richieste di soccorso. Si trattava di un muro perimetrale a ringhiera: il crollo per miracolo non ha provocato feriti. I soccorsi sono già al lavoro per mettere in sicurezza la zona.