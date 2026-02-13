Libero logo
Milano-Cortina
Sanremo2026
Referendum Giustizia
Hub Energia

Meteo, il ciclone di San Valentino si abbatte sull'Italia: chi avrà un weekend da incubo

venerdì 13 febbraio 2026
Meteo, il ciclone di San Valentino si abbatte sull'Italia: chi avrà un weekend da incubo

1' di lettura

Un vortice ciclonico, già visibile dalle immagini satellitari sulla Bretagna, sta approfondendosi e si sposterà verso il Golfo del Leone con venti di uragano su Marsiglia, raggiungendo la Corsica nella notte tra venerdì e sabato 14 febbraio 2026. Questo darà il via a una nuova intensa fase di maltempo su gran parte dell’Italia, con piogge diffuse, temporali, venti tempestosi e mareggiate, soprannominata “ciclone di San Valentino”. La fase perturbata durerà circa due giorni, con un miglioramento a partire da domenica soprattutto al Nord e in parte del Centro.

Sabato 14 febbraio (San Valentino):
Al Nord molto nuvoloso o coperto con piogge diffuse in pianura, rovesci o temporali e neve sulle Alpi dai 900/1000 m, in calo serale.
Al Centro tempo perturbato con rovesci e temporali intensi sulle tirreniche; neve in Appennino a quote medio-alte, in calo a 1000/1300 m la sera.
Al Sud perturbato con rovesci e temporali anche forti sulle tirreniche, in estensione alle altre zone. Temperature in calo, venti forti ciclonici, mari agitati con burrasche e mareggiate.

Domenica 15 febbraio:
Al Nord poco nuvoloso o velato, salvo addensamenti residui sull’Emilia-Romagna con ultimi fenomeni al mattino (nevosi in Appennino sotto gli 800 m).
Al Centro instabile sulle adriatiche con rovesci e neve in Appennino dai 800/1200 m; più sole sulle tirreniche, miglioramento dal pomeriggio.
Al Sud instabilità diffusa con rovesci e temporali in attenuazione su Campania e Sardegna; entro sera miglioramento ovunque. Temperature in ulteriore calo, venti forti ciclonici, mari molto mossi o agitati con burrasche e mareggiate.

tag
meteo
maltempo
pioggia

Nella notte Formello sotto choc: crolla un muretto per il maltempo, chi è il morto

Meteo Giuliacci Meteo, Mario Giuliacci, tregua dal maltempo ma non per molto: quando torna la pioggia

Occhi al cielo Meteo, il vortice di San Valentino: weekend di pioggia, ecco dove

ti potrebbero interessare

Famiglia nel bosco, la svolta: "Catherine è crollata, mai vista così"

Famiglia nel bosco, la svolta: "Catherine è crollata, mai vista così"

Le Ong dichiarano guerra al governo? "Nave fermata", la stangata di Piantedosi

Le Ong dichiarano guerra al governo? "Nave fermata", la stangata di Piantedosi

A28, contromano in autostrada: i poliziotti salgono sull'auto in corsa

A28, contromano in autostrada: i poliziotti salgono sull'auto in corsa

Firenze, scippa lo zaino a una turista? Viene atterrato dai passanti

Firenze, scippa lo zaino a una turista? Viene atterrato dai passanti

Redazione