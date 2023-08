Vittorio Feltri, sfogo in Consiglio regionale: "Non costringetemi a prendervi per il cu***!"

01 agosto 2023

Il direttore Vittorio Feltri, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, è intervenuto nel corso della seduta di oggi del Consiglio Regionale, commentando la bagarre scatenata dalle critiche avanzate dall'opposizione regionale in merito alla gestione dell'Aula durante la discussione sull'assestamento di bilancio. "Non intendo polemizzare sulle questioni di cui sento spesso discutere. Vorrei soltanto ricordare che quest'Aula non è l'asilo Mariuccia ma una delle sedi politiche e amministrative più importanti del nostro Paese", ha tuonato il fondatore di Libero. "Il nostro comportamento dovrebbe essere adeguato allo stile di un'aula di questo livello, smetterei con le polemiche che non servono a nulla, ma che riescono ad aumentare il livello di nervosismo". Così"Io vi prego di non costringermi, visto che al momento faccio pure il giornalista, di fare un pezzo per prendervi per il cu***" ha poi concluso Feltri.



Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev