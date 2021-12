Roquebrune-Saint Martin, il gioiello della Riviera

Orchidea Colonna Giornalista, globetrotter e food lover. Sono convinta che ogni viaggio, ogni luogo visitato e osservato, ci renda più ricchi dentro. Da un viaggio si torna sempre diversi e migliori da come si è partiti. Seguitemi e attraverso i miei occhi scoprirete un mondo di inattesa bellezza Vai al blog

07 dicembre 2021 a

a

a

Tra Mentone e Monaco splende Roquebrune-Cap-Martin, che è uno dei gioielli della Riviera. Un luogo privilegiato in quanto è protetto dai venti dall'imponente Monte Agel e gode di un clima particolarmente mite con la sua terra che è incredibilmente fertile. Ne è prova il parco di Cap Martin dove i giardini sono di diversi tipi: alla francese con delle linee più simmetriche, oppure sono animati da uno spirito più selvaggio e una vegetazione indisciplinata. È rilassante passeggiare tra gli uliveti, che sprigionano profumi sublimi e ammirare le statue sparse in questo spazio verde. Una volta qui vi consiglio una gita nell'antico borgo medievale che è arroccato sulle alture e dominato dal torrione di un antico castello del X secolo. Se camminate lungo i vicoli con le discese, le piazze, le porte fortificate e i passaggi a volta, sulla strada verso la place du Capitaine Vincent potrete ammirare il panorama del mare blu profondo e la città di Monaco sottostante. Scorgerete le sontuose residenze nascoste dietro alberi secolari in tenute private. È anche possibile fare il giro di Cap Martin seguendo il lungomare Le Corbusier, che prende il nome dall'illustre architetto proprietario di un cottage sul mare. Qui troverete la costa frastagliata che si immerge in acque cristalline, oltre a magnifiche spiagge intime e giardini fioriti, tra le quali le mimose a febbraio. Soggiornare poi in un hotel come il cinque stelle Maybourne Riviera (ex hotel Vista Palace) a Roquebrune-Cap-Martin, con vista a strapiombo sulla baia di Monaco, è un'esperienza da batticuore.

Acquistato nel 2014 dall’ex-emiro del Qatar Khalifa al-Thani, il vecchio Vista Palace ha subito una totale trasformazione guadagnando il 30% di superficie supplementare. Le 20 nuovissime camere e suite dell’hotel sono state costruite direttamente sulla scogliera. Sono state quindi create quattro “camere grotta”, realizzate su lastre di cemento inserite nella roccia, che accompagnano le 15 nuove suite lusso che sovrastano il territorio del Principato. Questo affascinante hotel offre inoltre una spa con piscina interna e una “infinity pool” all’esterno. Oltre alla vista strabiliante sulla baia di Monaco e al lusso di un hotel che ospita un'elitaria clientela, i nuovi proprietari hanno desiderato rendere The Maybourne Riviera una tappa gastronomica irrinunciabile della Costa Azzurra.

I fortunati ospiti hanno infatti la fortuna di assaggiare le creazioni dello chef stellato di fama internazionale Mauro Colagreco, che ha anche fondato il ristorante Mirazur a Mentone. Solo dopo pochi mesi, infatti, dopo l'apertura quest'ultimo ristorante, Colagreco ha ricevuto il premio "Rivelazione dell'Anno" da Gault & Millau, e in meno di un anno ha ottenuto la sua prima stella Michelin. Il Mirazur è diventato ufficialmente uno dei migliori ristoranti al mondo entrando nella lista dei 50 migliori ristoranti del mondo S.Pellegrino. Nello stesso anno Colagreco è stato anche premiato come "Chef dell'anno" sempre dalla prestigiosa guida ristorante Gault & Millau ed è stato il primo chef non francese a ricevere questo titolo. Nel 2012 Colagreco viene insignito della seconda stella Michelin e nel 2019 della terza. Sempre nel 2019 il Mirazur di Mauro Colagreco viene proclamato il miglior ristorante del mondo. Insomma imperdibili i ristoranti in Costa Azzurra di questo memorabile chef e la vista senza eguali nel nuovo Maybourne Riviera in cui soggiornare magari aspettando il nuovo anno.



www.maybourneriviera.com

http://www.menton-riviera-merveilles.fr

http://www.CotedAzurFrance.fr