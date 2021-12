"Indipendence day", una rodomontata patriottarda condotta con apprezzabile piglio

27 dicembre 2021 a

INDEPENDENCE DAY

Italia 1, ore 21.20. Con Will Smith, Bill Pullman e Jeff Goldblum. Regia di Roland Emmerich. Produzione USA 1996. Durata: 2 ore e 24 minuiti

LA TRAMA

Collocato all'incirca all'inizio del nuovo secolo. E' in atto un'invasione aliena. Oggetti volanti non identificati coprono il cielo. Vengono per distruggere. Trattare con loro è impensabile Per fortuna gli USA hanno un presidente "duro" (è presentato come eroe della guerra nel Golfo ) che guida la riscossa. Battuti nei cieli gli extraterrestri vengono definitivamente eliminati quando un pugno di coraggiosi entra nella nave- madre e la sabota.

PERCHÈ VEDERLO

Perchè è sì una rodomontata patriottarda, spesso incredibile (come nel sabotaggio finale) però condotta con apprezzabile piglio dal tedesco Emmerich (il crucco più filoamericano mai entrato in cinema). E gli effetti speciali almeno all'epoca (25 anni fa) veramente speciali.

