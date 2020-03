Vittorio Feltri: "Se morissi e per caso andassi in Paradiso sono sicuro che non conoscerei nessuno"

14 marzo 2020 a

Vittorio Feltri, in un post pubblicato sul suo profilo Twitter, riflette sulla morte e sull'aldilà: "Se morissi e andassi per caso in paradiso", scrive il direttore di Libero, "sono sicuro che non conoscerei nessuno".

Un cinguettio quello di Feltri che ha scatenato il popolo social. Ecco alcuni dei commenti che si trovano in risposta al tweet: "Nessun collega sicuramente", scrive qualcuno. E nemmeno qualche "comunista", aggiunge un'altra. "Per fortuna là ci vanno solo quelli che durante la loro vita credevano di non aver peccato... Cioè i peggiori", si legge ancora. "Io ci sarò! E giuro mi presenterò subito", ironizza un altro, "non voglio che lei si senta solo".