Vittorio Feltri amaro sul coronavirus: "Ancora un piccolo sforzo e superiamo la Cina per numero di morti"

Un pizzico di sarcasmo in un cinguettio dove, però, è la tristezza a farla da padrone. I morti per il coronavirus in Italia sono saliti a 2.978, il dato è quello, tragico, del bollettino della Protezione Civile diffuso mercoledì 18 marzo. Un'ecatombe. Una strage di rare proporzioni. Una guerra. In un singolo giorno ci sono stati 475 decessi, una cifra che non si era registrata neppure nella peggiore giornata in Cina. E il cinguettio, tra sarcasmo e infinita tristezza, è quello di Vittorio Feltri. Il direttore e fondatore di Libero, su Twitter, prende atto della situazione con queste parole: "Noi italiani siamo bravi. Ancora un piccolo sforzo e superiamo i morti di virus cinesi". In Cina, dall'inizio dell'emergenza, i morti sono stati 3.245. Dunque quella di Feltri non è una battuta, ma una tragica presa d'atto di ciò che sta accadendo.