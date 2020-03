Antonio Socci su Sergio Mattarella: "Chiede unità e collaborazione all'opposizione, ma la Costituzione non è sospesa"

19 marzo 2020 a

Telefono rovente per il presidente Sergio Mattarella, che ha sentito il governo e i principali leader dell’opposizione, tra i quali Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. La richiesta del capo dello Stato è chiara: unità, dialogo e spirito di collaborazione. Insomma, il classico invito alla responsabilità nazionale in un momento in cui l’Italia è nel pieno dell’emergenza coronavirus. I leader dell’opposizione hanno accettato di buon grado le parole del presidente Mattarella, a patto però di essere realmente inclusi nelle decisioni importanti. “Caro presidente - commenta Antonio Socci su Twitter - giusto chiedere unità e collaborazione, ma non essendo sospesa la Costituzione l’opposizione deve fare il suo dovere”. Ovvero rappresentare quella parte di Italia che trova “disastrosa la gestione di questo governo, che oltretutto strumentalizza politicamente l’emergenza”.