Coronavirus, il dubbio di Paolo Becchi: "Gli ospedali diventano focolai? I morti continuano ad aumentare"

21 marzo 2020 a

a

a

L’ultimo bollettino del commissario Angelo Borrelli sull’emergenza coronavirus dipinge un quadro tragico: ci sono verificati 793 nuovi decessi in sole 24 ore. Le vittime del Covid-19 sono diventate complessivamente 4.825, mentre i casi totali di contagio sono balzati a 53.578, con un incremento record di 6.557 rispetto a ieri. La situazione più critica resta quella della Lombardia, dove nell’ultimo giorno sono stati rilevati 3.251 positivi in più: la pressione sul sistema sanitario continua ad essere altissima. “I morti continuano ad aumentare. Non è che stiamo sbagliando qualcosa?”, si domanda Paolo Becchi. “Non è possibile evitare l’ospedalizzazione di molti malati non gravi? Non è che proprio gli ospedali diventano una sorte di focolai?”, è il dubbio espresso dall’editorialista di Libero.