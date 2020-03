Coronavirus, Paolo Becchi a Salvini: "Parlamento chiuso? Non servono le suppliche a Mattarella, come si riapre"

22 marzo 2020 a

La chiusura del Parlamento per l'epidemia da coronavirus è stato uno dei temi più caldi della settimana politica in Italia. In molti si sono chiesti se mettere il lucchetto a Camera e Senato sia davvero un provvedimento necessario, soprattutto in un momento così critico e delicato per il Paese. In particolare Matteo Salvini si sta battendo affinché le aule vengano riaperte: nell'ultimo appello rivolto al presidente Sergio Mattarella, il leader della Lega ha fatto cinque richieste sull'emergenza coronavirus e una di queste riguardava proprio il Parlamento. Adesso Paolo Becchi aggiunge un dettaglio interessante sulla vicenda: "Un terzo dei parlamentari di una sola camera - sostiene l'editorialista di Libero - può chiedere la riapertura immediata del Parlamento. Non capisco cosa stiano aspettando le opposizioni. Non servono le suppliche al presidente della Repubblica. Serve una opposizione che sappia agire politicamente".