Coronavirus, Paolo Becchi sul Comitato tecnico scientifico: "Rendete pubblici tutti i nomi di coloro che ne fanno parte"

Per far fronte all'emergenza coronavirus, lo scorso febbraio è stato istituito il Comitato tecnico scientifico con lo scopo di fornire consulenza al capo del dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli. Eppure chi siano i componenti di questo organo a nessuno è dato sapere. Lo rimarca Paolo Becchi sul suo profilo Twitter: "Ora, poiché le nostre vite nei prossimi mesi non dipendono né dal parlamento né dal governo - scrive - ma da un Comitato tecnico scientifico chiedo che vengano subito resi pubblici tutti i nomi di coloro che fanno parte di questo Comitato".

Sono loro infatti a dare le raccomandazioni sanitarie. Fino ad ora quello che si sa sul Comitato è che questo può essere integrato da esperti in relazione a specifiche esigenze. Poco tempo fa il ministro della Salute Roberto Speranza aveva nominato Walter Ricciardi, membro dell'Oms, consulente del ministero per l'emergenza e i rapporti con gli organismi sanitari internazionali. Ma chi siano gli altri rimane ancora un mistero.