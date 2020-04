Paolo Becchi inchioda Mario Monti: "Spieghi agli italiani come è stato nominato senatore a vita e perché"

13 aprile 2020 a

Che faccia tosta, Mario Monti. Già, il Loden tassatore, in un intervento sul Corriere della Sera, ha scritto la (sua) storia del Mes, il famigerato fondo salva-Stati al centro del dibattito in questi giorni di coronavirus. Ma Paolo Becchi, su quanto scritto dall'ex premier sul quotidiano di Via Solferino, ha qualcosa su cui dissentire. E lo dice chiaro e tondo, su Twitter, laddove cinguetta: "Senatore Monti perché non spiega a tutti gli italiani come è stato nominato Senatore a vita e perché? Visto che ci ha fatto sul Corriere della Sera la storia del Mes, di Salvini e Meloni, perché non racconta a tutti italiani la sua storia?". Già, una storia ben differente...

