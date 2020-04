Franco Lauro, il ricordo di Fabrizio Biasin: "La bellezza del basket sulla Rai con lui in telecronaca"

14 aprile 2020 a

a

a

La morte improvvisa di Franco Lauro ha creato un vuoto nel mondo del giornalismo sportivo italiano. Venuto a mancare a 58 anni nella sua abitazione a Roma per un probabile infarto, Lauro è stato un grande conduttore e telecronista della Rai, per la quale ha lavorato a partire dal 1984. Il suo ricordo rimarrà speciale soprattutto per gli appassionati di pallacanestro, dato che per anni è stato la voce del grande basket: sono state 12 le edizioni degli Europei da lui commentate, compresa quella trionfale del 1999 in Francia. Anche Fabrizio Biasin di Libero si è unito al cordoglio di tanti colleghi, racchiudendo in poche parole quello che Lauro ha rappresentato per tanti sportivi: “La bellezza dell’anticipo del campionato di basket, al sabato, in diretta sulla Rai, con lui in telecronaca”.

"Abbiamo condiviso così tanto": Paola Ferrari, il dolore per la morte improvvisa di Franco Lauro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.