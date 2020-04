Vittorio Feltri al curaro contro Giuseppe Conte: "Premier? No, intrattenitore televisivo"

15 aprile 2020 a

La fiducia di Vittorio Feltri in Giuseppe Conte? Sta a zero, o quasi. E il direttore di Libero lo dice al solito senza giri di parole, in collegamento con Mario Giordano a Fuori dal Coro, il programma di approfondimento in onda su Rete 4 martedì 14 aprile. Si parla del lockdown, della possibilità che i più anziani siano costretti a restare in casa ancora più a lungo rispetto agli altri. E Feltri passa all'attacco: "Dobbiamo tutelare gli anziani e non punirli. Dovrebbe intervenire Giuseppe Conte, che non lo farà, perché più che un premier è un intrattenitore televisivo", conclude il direttore. Avvocato del popolo o presunto tale... spappolato.

