Coronavirus, Vittorio Feltri accusa: "Disastro anche in Emilia Romagna ma tutti zitti. Perché? Guidata dalla sinistra"

Tante le dita puntate contro l'operato della Regione Lombardia per far fronte al coronavirus, soprattutto quelle di Marco Travaglio e compagnia bella. Eppure, tutte le regioni in piena emergenza hanno dovuto fare i conti con qualche errore, anche quella governata da Stefano Bonaccini. "In Emilia Romagna - cinguetta Vittorio Feltri - il virus ha provocato un disastro, ma nessuno, incluso il Fatto Quotidiano, ne parla. Perché?" si chiede il direttore di Libero prima di darsi una risposta: perché "è una regione di sinistra da sempre. E la sinistra non si tocca".

"Diteci come dobbiamo morire, altrimenti meglio un colpo alla nuca". Lockdown e balle, la rabbia di Vittorio Feltri contro il governo

D'altronde, oltre ai numerosissimi contagi, Bonaccini non ha fatto altro che proporre quanto messo in pratica da Attilio Fontana: "Piena disponibilità di dispositivi di protezione individuale, sistemi di sanificazione, distanze previste". Nulla di nuovo, dunque, con la sola differenza che per i soliti la sinistra fa tutto meglio.

