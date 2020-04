Vittorio Feltri, scuole chiuse: "Giuseppe Conte e grillini primi della classe nel difendere l'ignoranza"

17 aprile 2020 a

In un sol colpo, Vittorio Feltri "abbatte" governo e M5s. Nel mirino del direttore e fondatore di Libero c'è sempre la gestione dell'emergenza coronavirus targata Giuseppe Conte, in questo caso per le implicazioni che riguardano la scuola. Il ministro con le 5 Stelle, Lucia Azzolina, ha infatti lasciato intendere in modo piuttosto esplicito che le scuole non riapriranno, se non a settembre. Circostanza che Vittorio Feltri commenta così: "Questo governo ha chiuso le scuole e non le vuole riaprire. Conte e i grillini se si tratta di difendere l’ignoranza sono i primi della classe", conclude il direttore.

