Coronavirus, Vittorio Feltri contro i magistrati: "A Milano non si fermano solo loro. E la chiamano giustizia"

Nel mirino di Vittorio Feltri ci finiscono i magistrati, che a pandemia da coronavirus ancora pienamente in corso sono già passati all'azione contro i bersagli politici di sempre. In Lombardia soprattutto. Una velocità un poco sospetta, quella delle toghe, sempre attive e sempre in prima linea. E proprio su questa celerità un poco pelosa, su Twitter, si interroga il direttore di Libero, il quale in un cinguttio propone il quesito: "Come mai a Milano, chiusa per virus, tutte le attività sono paralizzate tranne quella frenetica dei magistrati? E la chiamano giustizia", aggiunge con rammarico. E ancora: "Dico ai pm di calmarsi, tanto la prescrizione è stata abolita", ricorda Vittorio Feltri.

