Vittorio Feltri a Fuori dal coro: "Lockdown? Stiamo sprofondando nel ridicolo, questa norma non ha alcun senso"

Sul coronavirus l'Italia "sprofonda nel ridicolo". Ospite di Mario Giordano a Fuori dal coro, il direttore di Libero Vittorio Feltri sta con Vittorio Sgarbi. "Noi italiano siamo presuntuosi, ma se avessimo dato un'occhiata a quello che succede in Austria o altri paesi colpiti dal virus forse avremmo sollevato i nostri cittadini da una serie di sacrifici inutili"

Un esempio? Bicicletta vietata. "Come dice Sgarbi, andare in bicicletta non significa diffondere il virus - accusa Feltri -, Francamente stiamo sprofondando nel ridicolo e ci sono norme che per carità sono tutte da osservare scrupolosamente, ma alcune non hanno alcun senso".

