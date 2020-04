Pietro Senaldi a DiMartedì: "La App Immuni? Io mi faccio penetrare ma non voglio il filmino a reti unificate"

22 aprile 2020 a

La App "Immuni"? "Io mi faccio penetrare, ma...". Pietro Senaldi, ospite di Giovanni Floris in collegamento con DiMartedì, dice la sua su un tema che divide politici, opinionisti, tecnici e italiani in genere. Giusto "monitorare" i dati personali, gli spostamenti e lo stile di vita dei cittadini, anche in tempi di coronavirus?

Il problema della privacy è sul tavolo, e il direttore di Libero utilizza una metafora calzante: "La App Immuni mi va benissimo, uso il termine dell'avvocato. Ecco, io mi faccio 'penetrare', ma non voglio il filmino a reti unificate. E qui il governo mi deve dare delle garanzie".

