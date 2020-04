Antonio Socci contro Nicola Zingaretti: "Non sai badare neanche alla tua salute e pretendi di imporre agli altri le tue idee?"

20 aprile 2020 a

Ad Antonio Socci l'ordinanza firmata da Nicola Zingaretti non è andata giù. Il segretario del Pd ha infatti annunciato di aver reso obbligatoria la vaccinazione antinfluenzale e anti pneumococcica per tutti i cittadini over 65 e tutto il personale sanitario del Lazio, a partire dal 15 settembre in poi. Una notizia che lui stesso ha etichettato come "una grande operazione di tutela della salute pubblica". Immediata la replica della firma di Libero che su Twitter ha cinguettato: "Caro Nicola Zingaretti - esordisce - non sai badare neanche alla tua salute e pretendi di imporre agli altri le tue idee per la loro salute. Gratta il piddino viene sempre fuori il comunista vero? PS Berrò un aperitivo alla tua salute...". Quello di Socci è un chiaro riferimento a quanto accaduto al dem, impegnato negli scorsi mesi (in piena emergenza) a sponsorizzare abbracci e apertitivi, fino a quando il Covid-19 non lo ha costretto a due settimane di febbre e tamponi.

