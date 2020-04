Antonio Socci: "Il premier Giuseppe Conte scappa come un coniglio per tenersi la poltrona"

21 aprile 2020 a

a

a

Antonio Socci, con un post pubblicato sul suo profilo Twitter attacca il presidente del Consiglio Giuseppe Conte per come sta gestendo l'emergenza coronavirus e la conseguente crisi economica. "Un premier che scappa come un coniglio per conservare la poltrona, avendo questa come preoccupazione fondamentale, in un momento così tragico per il paese", scrive l'editorialista di Libero, "è uno spettacolo terribile". Conclude Socci rassegnato: "In che mani siamo...".

"Come si riparte in Campania?". Senza nominarlo, lo strepitoso "vaffa" di Vittorio Feltri al governatore De Luca

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.