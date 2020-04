Antonio Socci e il titolo di Dagospia: “Ecco la sintesi del pensiero di Fabio Fazio, intellettuale di riferimento per Papa Francesco”

29 aprile 2020 a

Fabio Fazio non si smentisce mai. Il conduttore di Che Tempo Che Fa è riuscito a trovare anche un lato positivo dell'emergenza coronavirus. "Tornano i pesci nella laguna di Venezia, gli uccelli nelle città fanno i nodi sui grattacieli, il mare torna limpido, si riduce drasticamente l'inquianamento e nel Punjab, dopo trant'anni, a trenta chilometri di distanza, torna visibile la catena dell'Himalaya. Non è una cosa da poco" elenca Fazio tra le tante cose,

"Finisce il terrore e inizia l'incazzatura". Socci, la totale inettitudine del governo Conte

Una dichiarazione che ha immediatamente creato qualche polemica: "Così Dagospia sintetizza il geniale pensiero dell'articolo di Fazio che, non dimentichiamolo, è l'intellettuale di riferimento di Bergoglio (lo ha citato per un pensiero del genere)...", cinguetta la firma di Libero, Antonio Socci, in riferimento alla replica del sito di Roberto D'Agostino. Qui infatti si legge una durissima critica al conduttore, "nonché al milionario che ha trovato per tutti noi il lato positivo dell'epidemia".

