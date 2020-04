Paolo Becchi e la clausola europea: "In Italia sorvegliati dal governo, in Europa dal Mes"

30 aprile 2020 a

Il Mes prevede una clausola che parla di “sorveglianza rafforzata”. L’indiscrezione è di Repubblica e acquisisce maggior valore proprio perché arriva da quello che di sicuro non è un “pericoloso” giornale sovranista ed euroscettico. Saranno infatti la Commissione europea e la Bce a decidere se l’utilizzo dei 36 miliardi messi a disposizione dell’Italia (nel caso aderissimo al Mes) sarà corretto o meno. “In Italia siamo sorvegliati dal governo, mentre in Europa dal Mes”, ha commentato Paolo Becchi, che poi ha aggiunto: “Capite ora il divieto di assembramenti? Capire ora perché è vietato il contatto sociale? Capite perché chiudersi da soli in Parlamento è legittimo, ma non basta?”.

"Questo è un colpo di Stato". Becchi estremo, a valanga su Conte e comitato: "Mi chiedo se ora..."

