Paolo Becchi contro il virologo Gallo: "Vaccino della polio contro il coronavirus? Ma sì dai, usiamone uno qualsiasi"

Roba che soltanto nei giorni del coronavirus. Già, accade che il virologo Gallo, interpellato da Repubblica, si produca in una proposta che fin dal titolo fa strabuzzare gli occhi. Già, perché l'esperto afferma: "Non abbiamo un vaccino contro il coronavirus? Usiamo quello per la polio". Un tanto al chilo, insomma, un po' come viene. E la "proposta" viene stigmatizata da Paolo Becchi su Twitter. Il filosofo infatti rilancia il titolo del pezzo che dà conto delle proposte di Gallo, e ci aggiunge un suo commento: "Ma sì dai visto che non abbiamo un vaccino contro il virus vacciniamo tutti con uno qualsiasi. Tutto fa brodo", conclude Paolo Becchi.

