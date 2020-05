Vittorio Feltri guarda Uno due tre Fiorella e sentenzia: "La Mannoia quando canta incanta, ma quando parla..."

02 maggio 2020 a

A Fiorella Mannoia non è mai mancato il tempismo politico: vicina ora al Pd ora alla sinistra di lotta, quando serviva, poi la virata grillina nel 2018, giusto per le trionfali elezioni politiche, e un brusco riavvicinamento ai progressisti tornati, guarda caso, al governo. Insomma: che noia. Raiuno ha mandato in onda le repliche "sintetizzate" di Uno due tre Fiorella, lo show realizzato nel settembre 2017 e ricco di ospiti eccellenti, canzoni indimenticabili e sermoni decisamente evitabili.

"Prima abbraccia un cinese. Poi...". La furia di Maria Giovanna Maglie contro Fiorella Mannoia: niente da aggiungere

Su Twitter molti contestano questi scivoloni, e tra questi anche Vittorio Feltri, che seduto davanti alla tv in questo ultimo sabato pre-Fase 2 sentenzia, lapidario sulle doti da conduttrice della cantante romana: "Quando Fiorella Mannoia canta incanta, quando parla annoia". Come dire, nomen omen?

