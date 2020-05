Giuseppe Conte campione del mondo di scaricabarile: "Dipende da voi". Se la fase 2 fallisce, colpa degli italiani

04 maggio 2020 a

L’Italia è entrata ufficialmente nella fase 2, anche se in realtà per altre due settimane sarà in vigore un lockdown con qualche piccola concessione sulle libertà individuali e circa 4 milioni di lavoratori in più. “Dopo due mesi di lockdown totale, alla prima riapertura parzialissima, il governo che fa? Ci dice: ora dipende da voi”: così Jacobo Iacoboni si è espresso su Twitter riguardo alla gestione dell’emergenza da parte di Palazzo Chigi. “No, caro governo - scrive il giornalista de La Stampa - dipende da voi. Siete voi, il governo. Siete voi, che dovete fare le cose e adottare misure per proteggere le persone”. È dello stesso avviso Antonio Socci, che spiega il trucco di quello che definisce il “governo contaballe”: scaricare sugli italiani la responsabilità se le cose non andranno bene. Ma sono loro che dovevano fare e preparare e non hanno fatto un tubo”. Per il giornalista di Libero questo è un “governo fallimentare, vergognoso” e Giuseppe Conte è “campione del mondo di scaricabarile”.

