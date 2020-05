Le Iene, Rocco Casalino svela la "fissa" di Giuseppe Conte: "Lui i capelli se li taglia da solo"

04 maggio 2020 a

Con i barbieri chiusi a causa dell'emergenza coronavirus, il look di Giuseppe Conte è ugualmente impeccabile. A rivelare i segreti del premier ci pensa il suo portavoce. "Lui i capelli se li taglia da solo, ha questa fissa. Anche prima se li tagliava lui, cioè se li taglia sempre lui, anche prima che chiudessero i barbieri'' conferma Rocco Casalino alle telecamere de Le Iene. Una confessione firmata dallo stesso Conte: "Si tratta - esordisce - di un segreto eccezionale. E siccome è un segreto e lei non mi crederà sono già disponibile alla prova: se vuole glieli taglio io i capelli".

Il presidente del Consiglio, alla trasmissione di Mediaset, rivela che la sua è una vecchia pratica, appresa "durante gli anni dell'Università: li tagliavo a tutti i miei coinquilini". Mica come Sergio Mattarella, che, in un fuorionda prima di uno dei suoi discorsi pubblici, aveva svelato: "Il ciuffo ribelle? Nemmeno io posso andare dal barbiere". Un po' come tutti.

