Non è l'Arena, Vittorio Feltri contro Parenzo: "Gli occhi sprizzano odio come quelli di Hitler, un grandissimo odiatore"

"Caro Pulitzer". Così David Parenzo si è rivolto ad Alessandro Sallusti durante la puntata di domenica di Non è l'Arena. Nel mirino del giornalista la convinzione che il direttore del Giornale abbia sostenuto per mesi che Ruby Rubacuori fosse la nipote di Mubarak". Una dichiarazione che non ha solo acceso gli animi del diretto interessato, perché a rinfrescare la memoria di Parenzo ci ha pensato anche Vittorio Feltri.

“Fascista cretino", "Chi è nipote Mubarak?”. Rissa clamorosa tra Sallusti e Parenzo in diretta da Giletti

Il direttore di Libero ha regalato al giornalista un tweet infuocato: "Sallusti - ha precisato - non ha mai detto che Ruby è nipote di Mubarak, Parenzo è un grandissimo odiatore, i suoi occhi sprizzano disprezzo come quelli di Hitler, di cui sembra la reincarnazione in sedicesimo. Mi domando come faccia Cruciani a reggerlo". Una domanda che in tanti si pongono e a cui nessuno ancora pare aver trovato risposta.

