Vittorio Feltri contro gli statali: "Invece di non lavorare in ufficio non lavorano a casa"

21 maggio 2020 a

a

a

Il caso dei lavoratori statali che restano in grandissima parte a casa in smart-working - si stima che siano oggi tra il 70 e l'80% - scatena Vittorio Feltri, che alla vicenda dedica un breve e tagliente tweet. Il direttore di Libero, sul social, infatti cinguetta: "Gli statali invece di non lavorare in ufficio, non lavoreranno da casa così risparmieranno sui traporti". Cala il sipario.

"Chi comanda e i quattro scagnozzi in bolletta". Vittorio Feltri, la cruda verità sulla "Repubblica" di John Elkann

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.