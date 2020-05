Paolo Becchi, il coronavirus "è nelle teste, non nei polmoni". E brucia la mascherina per protesta

23 maggio 2020 a

Vittorio Sgarbi rilancia l’ultimo video di Paolo Becchi, che arriva a compiere un gesto estremo di protesta contro il sistema che impone l’utilizzo delle mascherine senza ammettere discussioni. L’editorialista di Libero prova a dar fuoco alla sua mascherina, non prima però di aver inveito contro le istituzioni e in particolare contro Nicola Zingaretti, secondo cui dovremmo essere costretti a indossare la mascherina fino a quando non verrà trovato un vaccino. “Ma qui stiamo impazzendo tutti - tuona Becchi - il virus non è entrato nei polmoni, ma nelle vostre teste”. Il professore se la prende anche con il sindaco di Genova: “Qui si sta d’incanto ma non posso uscire perché, secondo l’ultima ordinanza, io che ho una certa difficoltà respiratoria devo comunque uscire con la mascherina. Posso levarmela? O per farlo devo pagare 250 euro di multa?”.

