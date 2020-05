Coronavirus, Becchi indignato: "Zero morti in Lombardia, guardate la preoccupazione del giornale: ora non sapete come uscirne"

24 maggio 2020 a

Nel bollettino di oggi, domenica 24 maggio, una bellissima notizia: per la prima volta la Regione di Attilio Fontana registra zero decessi. Una notizia rimbalzata sui giornali come se fosse fantascienza. A raccontare quanto successo è Paolo Becchi: "Notate la preoccupazione del giornale - cinguetta l'editorialista di Libero -. Non ci sono morti in Lombardia. Sarà il caso di verificare, dai vedrete che qualche morto lo trovate. Il governo ha le sue responsabilità ma voi avete le vostre. Avete messo un paese in ginocchio, e ora non sapete come uscirne". Un commento chiarissimo che segue la linea di pensiero di chi, come Becchi, ha visto nell'emergenza un modo per il Conte bis di tenersi ben strette le poltrone.

