Paolo Becchi e la tabella del ministero: "Impongono le mascherine per farci ammalare"

Una tabella, pubblicata dal ministero della Salute, mette in evidenza come lo stesso dicastero consideri le mascherine obbligatorie contro il coronavirus pericolose. Tabella rilanciata, e commentata, su Twitter da Paolo Becchi, che cinguetta: "È meraviglioso. Il Ministero della Salute, come da tabella, considera pericoloso l’uso della mascherina, che verrà resa obbligatoria per tutti. Insomma, hanno deciso di farci mettere la mascherina per farci ammalare", conclude il filosofo.

"La mascherina, il guinzaglio messo da Conte": la scomoda verità di Paolo Becchi

