Paolo Becchi, retroscena sul partito di Conte: "Notizia falsa per farlo cadere, al suo posto una donna"

06 giugno 2020 a

Paolo Becchi lancia una vera e propria bomba sul governo. L'editorialista di Libero parla dell'argomento più discusso degli ultimi giorni: un partito di Giuseppe Conte. "La notizia pubblicata da un giornalone sul partito di Conte è falsa - cinguetta per poi svelare il retroscena di quanto sta realmente accadendo -. Conte ci sta pensando, ma non per ora. La notizia è stata lanciata solo per far cadere Conte e sostituirlo entro la fine di luglio. Una donna dovrebbe guidare il nuovo esecutivo, ma l’impresa fallirà".

Il motivo di questo fallimento è chiaro per il filosofo: "Fallirà perché Grillo ha deciso di riprendersi il MoVimento e entro il mese ritornerà ad essere il capo politico del MoVimento, proprio per salvare la Conte". Una vera e propria bomba a orologeria che rischia di cambiare tutti gli equilibri in corso, ma che non sorprende. I Cinque Stelle infatti sono da mesi allo sbando e solo il ritorno del fondatore può riportare alla calma il Movimento. Poi non è una novità che a Beppe Grillo questa alleanza con il Pd piace. D'altronde è stato proprio lui a volere questa maggioranza.

