Annalisa Chirico contro Pd e M5s: "Luigi Di Maio alla Farnesina? Una ricompensa folle"

Un'analisi impietosa della parabola del M5s degli ultimi anni, nel poco spazio concesso da Twitter. Un'analisi firmata da Annalisa Chirico che mette in luce tutte le contraddizioni dei grillini e, soprattutto, le colpe del Pd. Cinguetta infatti la firma de Il Foglio: "In questi anni i 5Stelle hanno flirtato coi gilet gialli che infiammavano Parigi, volevano dialogare con i tagliagole Isis, Di Maio voleva il Venezuela come mediatore in Libia dopo aver sostenuto apertamente Maduro. E il Pd li ha ricompensati dando loro la Farnesina. Follia", conclude la Chirico. Già, piazzare Luigi Di Maio al ministero degli Esteri è qualcosa che, davvero, sarà difficilissimo perdonare e soprattutto superare.

