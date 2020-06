Pietro Senaldi contro Giuseppe Conte sul taglio dell'Iva: "Non riesco a prenderlo sul serio"

23 giugno 2020 a

a

a

Pietro Senaldi a L’aria che tira spiega la sua presa di posizione contro Giuseppe Conte, definito un mago da quattro soldi per l’illusione del taglio dell’Iva. “Non ci crede neanche lui - è il commento del direttore di Libero - ha finito gli Stati generali e deve trovare un altro argomento da buttare nel dibattito per tenere la scena, in modo da evitare che qualcuno gli chieda conto del fatto che il paese che guida da due anni sta andando a rotoli”. Per Senaldi la situazione è drammatica e “noi siamo tutti dietro ad ascoltare Conte, che ogni giorno se ne inventa una per tenere la scena”. Poi il direttore di Libero rimarca la scarsa credibilità del premier: “Io non riesco a prenderlo sul serio, non ci sarà nessun taglio dell’Iva, non ha una visione politica e non prende mai misure sostanziali”.

"Conte si illude, non vedrà quei soldi". Tremonti a Senaldi, altra euro-truffa: "A Bruxelles come il ministro di Hitler..."

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.