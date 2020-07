Vittorio Feltri contro Giuseppe Conte: "Come tutti gli sbruffoni non è antipatico. Ma insopportabile"

10 luglio 2020 a

Un fulmine a ciel sereno. Potente e preciso. Un parere direttoriale che si abbatte dritto dritto sull'autoproclamatosi avvocato del popolo, ovvero Giuseppe Conte, nostro malgrado il presidente del Consiglio di matrice grillina. Il fulmine che si abbatte con potenza e precisione su "Giuseppi" Conte è firmato Vittorio Feltri, che del premier non ha particolare stima, circostanza piuttosto nota a chi legge Libero e a chi segue il direttore. E a quest'ultimo bastano dieci-parole-dieci per "sistemare" l'avvocato e professore: "Conte come tutti gli sbruffoni non è antipatico ma insopportabile", chiude la sua sentenza Vittorio Feltri. Insomma non antipatico. Molto ma molto peggio...

