Vittorio Feltri sul prete beccato a fare sesso con due donne: "Fuori dalla chiesa succede di peggio"

11 ottobre 2020 a

a

a

Ha fatto scandalo la notizia del sacerdote che, in Louisiana, negli Usa, è stato arrestato dopo essere stato sorpreso da una fedele mentre faceva sesso sull'altare con due donne. Eppure per Vittorio Feltri ci sono mali peggiori. Il direttore di Libero, con un cinguettio, non ci va per il sottile: "Un prete sorpreso a sco***e con due donne sull’altare della chiesa. Fuori dalla chiesa succede di peggio".

"Perché devi soltanto applaudire". Chiamatela "regina": Vittorio Feltri incorona Giorgia Meloni, parole pesantissime

Travis Clark, questo è il nome del sacerdote, era insieme a due attrici di film per adulti, Mindy Dixon, 41 anni, e Melissa Cheng, 23 anni. La fedele non li ha beccati solo in atti osceni, ma ha trovato anche una telecamera con cui il prete registrava tutto. Un accadimento che non può che scuotere l'opinione pubblica, ma alla quale purtroppo siamo abituati.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.