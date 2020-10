Vaticano, l'affondo di Vittorio Feltri: "Alla faccia della povertà, girano più soldi che in Bankitalia"

14 ottobre 2020 a

L'ultimo caso, l'arresto di Cecilia Marogna a Milano, la "dama" del cardinal Angelo Becciu, accusata in buona sostanza di spendere in borsette e beni di lusso denari destinati a opere di carità in Africa e in Asia. Un caso spinoso. Fari puntati su 500mila euro del milione totale che era stato stanziato e raccolto per le opere caritatevoli in questione. E si tratta solo della punta dell'iceberg di un caso che sta minando il Vaticano, partito dall'acquisto dell'immobile di lusso a Londra proprio da parte di Angelo Becciu. Una serie di vicende che scatenano Vittorio Feltri, il direttore di Libero, che a tutto ciò dedica un lapidario commento su Twitter: "Girano più soldi in Vaticano che in Banca d'Italia, alla faccia della povertà". E provate a smentirlo...

