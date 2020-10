Vittorio Feltri lascia Twitter: "Bordello guidato da dementi, me ne vado"

19 ottobre 2020 a

Sbatte la porta, Vittorio Feltri. Addio a Twitter annunciato ovviamente su Twitter. La ragione? Il social oscurerebbe alcuni dei cinguettii del direttore: già, il politicamente scorretto è indigesto. Di potabile c'è soltanto il pensiero unico. E il congedo del direttore di Libero è furibondo: "I miei cinguettii non vengono più diffusi e nessuno mi spiega il perché, pertanto chiedo di togliermi da questo bordello guidato da dementi. Via, me ne vado", conclude Vittorio Feltri. Cala insomma il sipario.

