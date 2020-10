Giuseppe Conte sul Mes dà ragione a Matteo Salvini, Paolo Becchi: "Come può accettarlo il Pd?"

20 ottobre 2020 a

L'uscita di Giuseppe Conte, in occasione della presentazione del nuovo Dpcm, ha infiammato gli animi della maggioranza. Il premier ha dato il via a un botta e risposta al vetriolo sul Mes con Nicola Zingaretti, segretario dem. Da una parte il "no" chiaro di Conte, dall'altro il sì. E allora a Paolo Becchi sorge spontanea una domanda: "Ieri Conte sul Mes ha detto le stesse cose che dice Salvini. È un successo per Salvini, ed è lecito chiedersi: il Pd può accettare di stare in un governo in cui il Presidente, su un punto politico rilevante, si discosta da uno dei partiti su cui si regge la sua maggioranza?" cinguetta su Twitter anche se ormai è chiaro agli italiani che i giallorossi, Conte compreso, sarebbero in grado di dar vita a un altro ribaltone pur di rimanere incollati alle sedie.

