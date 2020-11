Papa Francesco, lo sfogo di Antonio Socci: "Nessuna parola per i cristiani massacrati a Nizza, in compenso ha salutato un corsa podistica"

02 novembre 2020 a

Quanto accaduto a Nizza non è di poco conto: tre persone uccise nella cattedrale di Notre-Dame da un 21enne tunisino. Al grido di "Allah Akbar" Brahim Aoussaoui ha tolto la vita a tre persone innocenti e messo in guardia l'Europa dal pericolo del fondamentalismo islamico. Eppure, nonostante questo, Papa Francesco non ha preso le difese del mondo cattolico che rappresenta.

Non è passato inosservato ad Antonio Socci un dettaglio: "Constato tristemente che il Pontefice - scrive la firma di Libero - all'Angelus non ha speso neanche parola per ricordare questi cristiani massacrati nella cattedrale di Nizza. Nemmeno una preghiera per loro. Ha invece salutato un corsa podistica che si svolge", ha concluso durissimo.



