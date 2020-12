Vittorio Feltri a L'aria che tira: "Patrimoniale, perché è un'idea ributtante"

01 dicembre 2020 a

La patrimoniale tiene ancora banco e a L'Aria Che Tira, dove Vittorio Feltri sintetizza l'idea di Leu e Pd con un solo aggettivo: "Riluttante". Il direttore di Libero, in collegamento con Myrta Merlino su La7, non ci è andato per il sottile: "Chi ha dei soldi in banca - spiega adirato - è perché se li è guadagnati e sui soldi guadagnati è buona abitudine compilare la denuncia dei redditi e pagarci le tasse, e ne paghi tantissime, cifre sbalorditive". Il problema viene dopo perché Feltri ricorda che con la patrimoniale i soldi vengono ritassati, "quindi - è la conclusione - tu rubi a me un qualcosa che mi appartiene e sul quale ho già pagato le imposte".

Ma c'è anche un'altra considerazione: "L'83 per cento degli italiani è proprietario di casa, magari hanno anche il mutuo. Se nel calcolo del patrimonio va anche la proprietà di un immobile si ripaga le tasse anche su questo ed è sbagliatissimo". Più chiaro di così.

