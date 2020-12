Vittorio Feltri contro Beppe Sala: "Si ricandida a Milano per trasformarla? Lo ha già fatto, è un casino infernale"

08 dicembre 2020 a

Ha scelto il 7 dicembre, un giorno di festa tutta milanese, Sant'Ambrogio, Beppe Sala per annunciare l'intenzione di ricandidarsi a sindaco di Milano, il prossimo anno. Una ri-discesa in campo che, però, non intercetta l'entusiasmo di Vittorio Feltri. Affatto. Il direttore di Libero commenta la decisione del primo cittadino meneghino su Twitter, nello stringato spazio concesso da un cinguettio. "Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha dichiarato di volersi ricandidare perché la città va trasformata - premette il direttore -. Ma lui l’ha già trasformata in un casino infernale. Si plachi", conclude Vittorio Feltri. Candidatura bocciata in partenza, insomma. No a un Sala-bis.

