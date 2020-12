Paolo Becchi, la variante inglese del coronavirus? "Uso politico contro il sovranismo"

28 dicembre 2020 a

a

a

La mutazione "inglese" del coronavirus sta spaventando tutti i paesi. Non c'è giorno in cui su giornali e tv non riecheggino moniti sulla dannosità del "nuovo" coronavirus. Eppure, Paolo Becchi nutre qualche sospetto sulla comunicazione anti-Gran Bretagna. "La variante più pericolosa del virus - cinguetta l'editorialista di Libero - è la sua utilizzazione politica contro i sovranisti. Il sovranismo non è la malattia senile del patriottismo, ma l’unico vaccino efficace contro il globalismo".

"Primo lo spettacolo dei cadaveri, poi l'arrivo del vaccino: sepolcri imbiancati". L'amarissimo sfogo di Paolo Becchi

Non a caso gli attacchi al Regno Unito per la pandemia arrivano proprio nei giorni della Brexit. Ossia nell'accordo con cui Boris Johnson e Ursula von der Leyen hanno stipulato l'accordo con cui si sancisce la definitiva uscita degli inglesi dall'Europa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.